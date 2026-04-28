Politica è morta Maria Cristina Severi!

È venuta a mancare Maria Cristina Severi, figura attiva nel mondo politico e nelle attività pubbliche. La sua scomparsa ha suscitato un cordoglio tra coloro che l’hanno conosciuta e con cui ha collaborato nel corso degli anni. La perdita di una persona così coinvolta nelle vicende della comunità ha lasciato un segno evidente tra amici, colleghi e cittadini. La sua presenza aveva accompagnato molte tappe di un impegno pubblico intenso e costante.

Quando una figura impegnata nella vita pubblica scompare, il senso di vuoto attraversa non solo le istituzioni ma anche l’intera comunità che ha condiviso un percorso fatto di confronto, idee e responsabilità. In questi momenti, il ricordo si intreccia con il valore dell’impegno civile, riportando al centro storie personali che hanno contribuito a costruire pezzi importanti della vita amministrativa e sociale di un territorio. Il dolore si accompagna così alla memoria di un percorso segnato da dedizione, presenza costante e attenzione verso gli altri. Si è spenta nella giornata di lunedì 27 aprile Maria Cristina Severi, figura storica della politica locale e per anni protagonista della vita amministrativa di Monterotondo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Politica, è morta Maria Cristina Severi! Notizie correlate Maria Cristina Messa presidente di MateriasRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Le Twins Gonna Lunga ‘maria Cristina’: Verdetto Finale