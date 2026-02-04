Maria Cristina Messa presidente di Materias

Materias, la società italiana specializzata in materiali avanzati e deep tech, ha annunciato la nomina di Maria Cristina Messa come nuova presidente. La società, nata nel 2016, ha chiuso il 2025 con un fatturato che ha raggiunto i 4 milioni di euro, segnando un aumento del 25% rispetto all’anno precedente. La scelta di Messa punta a rafforzare la crescita dell’azienda nel settore innovativo.

Materias, Pmi innovativa e venture builder italiano fondata nel 2016 e specializzata nello sviluppo di soluzioni nel campo dei materiali avanzati e del deep tech, annuncia la nomina di Maria Cristina Messa a presidente della società che nel 2025 ha registrato un fatturato in crescita del 25% rispetto ai 3,2 milioni di euro del 2024. “La nuova presidenza – si legge in una nota – consolida la missione di Materias come ponte tra ricerca accademica e industria, volta ad accelerare il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove iniziative deep?tech”. Medico nucleare e professoressa ordinaria di Diagnostica per Immagini e Radioterapia all’Università di Milano?Bicocca, Maria Cristina Messa è autrice di oltre 180 pubblicazioni internazionali con migliaia di citazioni; ha diretto unità di medicina nucleare e centri di bioimmagini molecolari, e ha ricoperto incarichi europei in Horizon 2020.🔗 Leggi su Ildenaro.it

