Pirata della strada a Colleferro travolge un 20enne ciociaro e fugge Rintracciato e denunciato

A Colleferro, un uomo alla guida di un'auto non assicurata e senza patente ha investito un giovane di 20 anni e subito dopo è fuggito. Il veicolo non poteva circolare legalmente e il conducente è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. È stato poi denunciato per aver travolto il pedone e aver abbandonato la scena dell'incidente.

Guidava senza aver conseguito la patente e al volante di un'auto che non avrebbe nemmeno potuto circolare, quando ha investito un pedone per poi darsi alla macchia. La fuga, però, è durata il tempo necessario agli investigatori per incrociare i dati e risalire alla sua identità.I Carabinieri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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