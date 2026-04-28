Un uomo afghano è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie italiana di 40 anni a Trieste. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe picchiato la donna e minacciato di farla violentare perché non pregava Allah. La vittima ha riportato lesioni e ha denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato nella giornata di oggi.

di Francesca Galici – Picchiata perché non pregava Allah: la vittima è un’italiana di 40 anni residente a Trieste, vessata dal marito afghano che le aveva imposto la legge islamica di Maometto sia a lei che ai suoi figli. Al di là delle violenze, l’uomo come punizione l’aveva anche obbligata a sottoporsi a uno stupro di gruppo dopo un aborto spontaneo, che lo straniero avrebbe imputato alla volontà di Allah, perché, secondo lo straniero, la donna avrebbe desiderato altri uomini. È una storia di violenze e di degrado estremo quella che arriva da Trieste. Gli investigatori hanno ricostruito il rapporto tra i due, evidenziando come l’afghano abbia nel tempo sviluppato un’ossessione nei confronti della donna, arrivando al punto di pretendere di leggere ogni suo messaggio e di controllare il portafoglio per verificarne le spese.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Picchia la moglie italiana e la fa stuprare perché non prega Allah: arrestato afghano

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