L’australiano ha commentato il rapporto con il compagno di squadra, affermando che è difficile essere amici di chi si cerca di battere così tante volte in stagione. Ha anche precisato che il rapporto con il collega non si è deteriorato e che tra loro si riesce a distinguere bene tra rivalità in pista e rapporti fuori. La dichiarazione arriva in un momento di confronto tra i due piloti durante il campionato.

“Onestamente non credo che il rapporto con Norris sia cambiato molto. Siamo entrambi bravi a separare ciò che accade in pista da ciò che accade fuori. Non è mai diventato cattivo". Sono passati alcuni mesi dalla fine del Mondiale 2025 e Oscar Piastri ha voltato pagina, parlando così del rapporto con il compagno di squadra che l’anno scorso ha vinto il Mondiale di F1. Il duello è stato duro e non sono mancati momenti di tensione con la squadra perché, quando c’è in palio l’obiettivo di una vita, è difficile trovare il limite tra il rispetto delle regole di scuderia e il sapersi imporre a livello personale. Oscar ne ha parlato al podcast...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piastri: "Io e Norris? Difficile essere veri amici di chi vuoi battere 24 volte all'anno"

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