Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato ufficialmente la loro decisione di uscire dall'Opec, la storica organizzazione dei paesi produttori di petrolio, dopo quasi sei decenni di adesione. La decisione segue un lungo periodo di negoziati e si verifica in un contesto di tensioni tra i membri dell'organizzazione. La mossa ha avuto ripercussioni sul mercato globale del petrolio e ha rafforzato le posizioni di alcuni attori statunitensi.

Gli Emirati Arabi Uniti escono dall'Opec, una vittoria per Donald Trump, mentre il cartello petrolifero si indebolisce. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato l'organizzazione di "derubare il resto del mondo" gonfiando i prezzi del greggio. Con la crisi dovuta alla guerra tra Usa, Israele e Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz ( da cui transita il 20% del petrolio mondiale), il governo di Abu Dhabi ha annunciato che a maggio uscirà dall'organizzazione che riunisce i paesi produttori e che, nonostante i disaccordi interni, si è sempre mostrata unità sul fronte esterno. I giornali economici lo deginiscono "un duro colpo per il gruppo e per il suo leader di fatto, l'Arabia Saudita, nel contesto dello shock energetico globale causato dal conflitto in Medio Oriente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Petrolio, gli Emirati Arabi lasciano l'Opec dopo 59 anni. Vittoria di Trump

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