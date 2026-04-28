Il rapporto tra il mondo e Israele è fortemente segnato dalla memoria della Shoah, influenzando le discussioni sullo Stato israeliano. Alcuni sostengono che confondere antisemitismo e antisionismo possa ostacolare le critiche legittime alle politiche di Israele. Questo tema viene analizzato in un articolo che mette in luce come le opinioni siano spesso influenzate da considerazioni storiche e morali, creando confusione tra le diverse posizioni.

di Giuseppe Castro Il rapporto con Israele è talmente influenzato dalla memoria della Shoah che ogni giudizio politico sullo Stato israeliano sembra ancora oggi attraversare una zona di interdizione morale. Le responsabilità dirette e indirette dell’Occidente, e dell’Italia e della Germania in particolare, producono tuttora un cortocircuito logico-linguistico che impedisce di condannare con piena consapevolezza i soprusi e le violenze del governo israeliano in Palestina e in Libano. Una parte rilevante di questa difficoltà nasce dalla confusione tra antisemitismo, sionismo e antisionismo: una confusione non sempre involontaria, spesso alimentata deliberatamente per ricondurre ogni critica a Israele, e ogni condanna delle sue azioni militari e politiche, a una forma di antisemitismo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché confondere antisemitismo con antisionismo rischia di impedire le critiche a Israele

Moni Ovadia: antisemitismo e anti-sionismo non sono la stessa cosa

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