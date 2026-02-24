Francesca Albanese mi sta profondamente sul ca**o | antisemitismo 2.0 camuffato da antisionismo

Francesca Albanese, nota per le sue accuse contro Israele, ha suscitato polemiche per aver definito l’antisemitismo 2.0 come una forma di “antisionismo”. La sua posizione, spesso accompagnata da toni vittimistici e critiche frequenti a Gerusalemme, alimenta il dibattito pubblico su temi di conflitto e diritti. Durante un recente intervento, ha accusato Israele di usare il victim blaming come scudo. La sua presenza nel dibattito internazionale continua a dividere l’opinione pubblica.

Francesca Albanese, la nostra diva ONU del momento, quella che trasforma ogni briefing in un monologo da Oscar per la recitazione drammatica. Voce da confessore che ha visto troppi documentari Netflix, sorrisetto da “io so la verità e voi siete tutti complici”, e quel tono da maestrina che ti sgrida perché hai osato respirare senza il suo permesso. Insopportabile? È un eufemismo: sembra una zia acida che ti corregge la postura mentre tu stai solo cercando di sopravvivere. Il suo antisemitismo? Mai dimostrato, ovvio. Perché è maestra del camouflage 5.0: non dice “ebrei”, dice “sistema sionista”, “macchina genocida”, “progetto coloniale di insediamento”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le parole di Albanese e un monito: l’antisionismo è antisemitismoAlbanese ha preso parola per mettere in guardia sull’antisionismo, definendolo chiaramente come antisemitismo.

Francesca Albanese sulla richiesta francese di dimissioni: “Mi si accusa di antisemitismo per un video manipolato. Ora il ministro chieda scusa”Francesca Albanese risponde alle richieste di dimissioni del ministro francese Barrot.

Roma, Greta Thunberg e Francesca Albanese con un miliziano di Hamas: è il nuovo murale di aleXsandro PalomboL'artista di origine salentine ha realizzato l'opera alla vigilia della grande mobilitazione nazionale e della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese Alla vigilia della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Francesca Albanese, il caso ora spacca l'Onu. E la Francia «congela» la risoluzione per le dimissioni: «Se si votasse, non passerebbe»Intorno all'operato di Francesca Albanese, e alle sue posizioni su Israele e Gaza, si sono scatenate pesanti polemiche, anche all'interno di diversi organismi delle Nazioni unite. Il governo francese ... msn.com

Il Peace Board è l’antitesi delle Nazioni Unite: un comitato dominato da uomini d’affari che si contenderanno il bottino di una terra sottratta al suo popolo, vittima di genocidio. Una vergogna. Francesca Albanese Parole che non sono solo una denuncia, ma un - facebook.com facebook

AUDIO Francesca Albanese, la rapporteuse de l'ONU qui divise la diplomatie mondiale x.com