Pene non pagate | Torino lancia l’offensiva contro i condannati

A Torino, le autorità giudiziarie e finanziarie hanno siglato un nuovo protocollo per il recupero delle sanzioni pecuniarie non pagate da chi è stato condannato. La Procura e la Guardia di Finanza collaborano per rafforzare le procedure di riscossione e contrastare l’evasione delle multe non saldate. L’accordo prevede controlli più efficaci e misure più rapide per recuperare le somme dovute.

?? Cosa sapere Torino, Procura e Guardia di Finanza firmano protocollo per recuperare sanzioni pecuniarie non versate. Solo il 3% dei cinque miliardi di euro di pene comminate è stato incassato. A Torino, la Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza e la Guardia di Finanza hanno siglato oggi, 28 aprile, un nuovo protocollo d'intesa per colmare il vuoto lasciato dalle sanzioni pecuniarie non versate dai condannati con sentenza definitiva. La stretta delle autorità locali nasce dalla necessità .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pene non pagate: Torino lancia l’offensiva contro i condannati Notizie correlate Torino, la nuova strategia per riscuotere le pene pecuniarie: procura e finanza insieme per eseguire le confische ai condannatiAnche a Torino, molti condannati in via definitiva non pagano le pene pecuniarie che i giudici hanno stabilito nei loro confronti. Piano casa, Clancy lancia l'offensiva nei quartieri: è scontro con Forchielli e LegaLa vicesindaca annuncia assemblee e campagne per promuovere l'affitto civico: "Saremo la prima città a sfitto zero". Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pena sostitutiva: la Cassazione corregge l’appello sbagliato. A Torino siglato accordo su riscossione pene pecuniarieÈ stato siglato questa mattina a Torino un protocollo d'intesa per rafforzare la riscossione delle pene pecuniarie. (ANSA) ... ansa.it Pene ricostruito utilizzando una parte dell’avambraccio. L’intervento al Molinette di TorinoL’intervento sarà effettuato in diretta durante un Congresso sulla chirurgia in urologia in corso oggi e domani al Molinette. Si tratta dell’unica possibilità per un uomo di recuperare la sua dignità ... quotidianosanita.it