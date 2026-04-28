Negli ultimi tempi, le spese militari del governo spagnolo sono aumentate notevolmente, suscitando discussioni tra le forze politiche. La sinistra italiana, che in passato aveva guardato alla Spagna come a un esempio di politica estera meno militare, ora si trova di fronte a una realtà diversa. La crescita delle spese per la difesa nel paese iberico mette in discussione alcune posizioni assunte in passato, lasciando aperti nuovi scenari nel dibattito pubblico.

La Spagna di Pedro Sanchez presa come modello dalla sinistra in Italia? Rimarrà deluso chi fino a questo momento ha pensato a Madrid come a una sorta di fronte anti-bellicista. Stando a quanto emerso dal nuovo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), il governo socialista ha aumentato la spesa militare del 50% nel 2025, portandola a un totale di 40,2 miliardi di dollari. La Spagna, dunque, figura tra i primi 15 maggiori investitori militari al mondo con il più forte incremento percentuale su base annua. E la sua spesa militare ha raggiunto il 2,1% del Pil, superando per la prima volta l'obiettivo Nato del 2% concordato nel 2014.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pedro Sanchez, spese militari alle stelle: il Pd ora che dice?

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