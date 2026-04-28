Pedopornografia online maxi blitz della polizia | arrestato un 28enne comasco

La polizia di Stato ha effettuato un'operazione contro la pedopornografia online, che ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni e a numerose perquisizioni. La operazione si è concentrata sulla distruzione di una rete di distribuzione di materiale pedopornografico, come riportato da fonti locali. L’indagine ha coinvolto vari uffici e ha portato alla scoperta di diversi dispositivi elettronici utilizzati per la condivisione di contenuti illegali.

Pedopornografia online: arresti e perquisizioni. La polizia di Stato, come riportato dai colleghi di MilanoToday, ha smantellato un'estesa rete di distribuzione di materiale pedopornografico. L'operazione, coordinata dalla procura della repubblica di Roma, si è conclusa con tre arresti e sei.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia; Pedopornografia online, la maxi operazione Mad Hatter arriva in Ciociaria: un denunciato nel Frusinate; Pedopornografia online, la maxi operazione a Roma sventa un traffico internazionale: tre arresti e sei denunce; Pedopornografia online: arrestato dalla polizia postale un 63enne di Mantova. Maxiblitz in tutta Italia. Blitz contro la pedopornografia online: coinvolta anche la provincia. Tre arresti e sei denunce x.com Pedopornografia online, arrestato un 70enne a Belluno https://www.lavocedelnordest.eu/pedopornografia-online-arrestato-un-70enne-a-belluno/ L'operazione della Polizia di Stato ha portato a tre arresti, sei denunce, nove perquisizioni in altrettante città. Con - facebook.com facebook