Pedopornografia online maxi blitz della polizia | arrestato un 28enne comasco

Da quicomo.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha effettuato un'operazione contro la pedopornografia online, che ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni e a numerose perquisizioni. La operazione si è concentrata sulla distruzione di una rete di distribuzione di materiale pedopornografico, come riportato da fonti locali. L’indagine ha coinvolto vari uffici e ha portato alla scoperta di diversi dispositivi elettronici utilizzati per la condivisione di contenuti illegali.

Pedopornografia online: arresti e perquisizioni. La polizia di Stato, come riportato dai colleghi di MilanoToday,  ha smantellato un'estesa rete di distribuzione di materiale pedopornografico. L'operazione, coordinata dalla procura della repubblica di Roma, si è conclusa con tre arresti e sei.🔗 Leggi su Quicomo.it

Notizie correlate

Leggi anche: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia; Pedopornografia online, la maxi operazione Mad Hatter arriva in Ciociaria: un denunciato nel Frusinate; Pedopornografia online, la maxi operazione a Roma sventa un traffico internazionale: tre arresti e sei denunce; Pedopornografia online: arrestato dalla polizia postale un 63enne di Mantova. Maxiblitz in tutta Italia.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.