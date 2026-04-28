Paziente va in ospedale portandosi un pugnale con lama da 20 centimetri

Un paziente è stato trasportato all’ospedale di Portoferraio con una lama lunga circa 20 centimetri. L’uomo, che si è recato nel nosocomio con un pugnale, ha attirato l’attenzione del personale sanitario e delle forze dell’ordine. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di oggi e sono in corso le verifiche sulle motivazioni e sulle circostanze del suo arrivo.

Portoferraio (Livorno), 28 aprile 2026 - Ancora un paziente arrivato all'ospedale di Portoferraio con un arma da taglio. Questa volta si tratta di un pugnale con una lama di ben 20 centimetri. A dare l'allarme ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Portoferraio il personale sanitario del nosocomio elbano che aveva rinvenuto il pericoloso coltello tra gli effetti personali di un uomo ricoverato ormai da qualche giorno per problematiche cliniche. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione della normativa sulle armi. L’arma era custodita con cura all’interno del bagaglio dell’uomo, riposta nel proprio fodero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paziente va in ospedale portandosi un pugnale con lama da 20 centimetri Notizie correlate Va in pronto soccorso con un taglierino dalla lama di 10 centimetriMomenti di apprensione qualche giorno fa all’ospedale di Bressanone, dove il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine per sventare una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Amati per come si è; Un bracciale monitora i parametri vitali in tempo reale: l'Umberto I è il primo ospedale a introdurlo; Ospedale del Valdarno, donati sistemi altamente tecnologici al reparto di radioterapia; Ospedale di Ronciglione, terminati i lavori: ecco quando torna operativo il Sant'Anna. Paziente va in ospedale portandosi un pugnale con lama da 20 centimetriPortoferraio (Livorno), 28 aprile 2026 - Ancora un paziente arrivato all'ospedale di Portoferraio con un arma da taglio. Questa volta si tratta di un pugnale con una lama di ben 20 centimetri. A dare ... lanazione.it Va in ospedale per un dolore addominale, il miracolo a Napoli: salvato da emorragia fataleUn altro intervento di successo è stato effettuato all’ospedale CTO di Napoli, dove un paziente è stato salvato da una grave emorragia. Intervento al CTO di Napoli: paziente salvato da emorragia Franc ... msn.com Rete 7 - Canale 99. . DIALISI A DOMICILIO, DAL “PAZIENTE ZERO” AL TRAPIANTO RIUSCITO - facebook.com facebook La pittura di Giorgio Morandi è una meditazione paziente, profonda, intellettuale degli oggetti. Ne approfondisce il ritmo, i contorni, i riflessi. #Introspezioni a #CasaLettori x.com