La Commissione europea ha confermato che non ci sono possibilità di sospendere il Patto di Stabilità, ribadendo che le regole sono da rispettare senza eccezioni a livello nazionale. La posizione rimane ferma e senza aperture, anche dopo discussioni e richieste di flessibilità da parte di alcuni paesi membri. La decisione di Bruxelles riguarda esclusivamente il mantenimento delle norme vigenti senza modifiche temporanee o sospensioni.

La Commissione europea respinge ogni ipotesi di sospensione unilaterale. Nella maggioranza di governo emergono spinte diverse, ma Meloni e Giorgetti mantengono la linea del rigore. Il negoziato con l’Ue proseguirà perché i margini di bilancio sono sempre più stretti La Commissione europea ribadisce con fermezza che sul Patto di Stabilità non sono ammesse scorciatoie nazionali. “Non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal Patto di stabilità e crescita. Le regole fiscali fanno parte del diritto dell’Unione europea e sono vincolanti per tutti gli Stati membri”, ha chiarito un portavoce dell’esecutivo comunitario, sottolineando come per i Paesi sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo resti obbligatorio il rispetto del percorso correttivo definito dal Consiglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patto di Stabilità, Bruxelles chiude ancora le porte alla sospensione

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Ue: "Non è possibile uscire unilateralmente dal Patto di stabilità. Le regole fiscali sono parte del diritto Ue. I Paesi in procedura rispettino le raccomandazioni". #ANSA - facebook.com facebook