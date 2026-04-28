passerella mediterranea - donne non pupe

La XI edizione di Passerella Mediterranea - Donne NON pupe si svolge quest'anno tra Puglia, il Mediterraneo e Milano, portando in scena un progetto che si concentra sull'identità femminile e il legame con il territorio. L'iniziativa, inserita nel contesto di Milano Set Mediterraneo, si propone di offrire uno sguardo plurale sulle donne, con un focus che unisce tradizione e innovazione. La manifestazione si inserisce in un quadro di eventi dedicati alla cultura mediterranea e alle sue molteplici espressioni.

Donne, identità e territorio: un asse tra Puglia, Mediterraneo e Milano. Tra novità e conferme torna, con la sua XI edizione, Passerella Mediterranea - Donne NON pupe, progetto plurale inserito nella narrazione di Milano Set Mediterraneo - la Puglia il paese delle meraviglie, realtà nata da una.🔗 Leggi su Milanotoday.it ALLA BIT DI MILANO PASSERELLA MEDITERRANEA DONNE NON PUPE Notizie correlate Alla Mediterranea cresce la presenza femminile, più donne anche nelle discipline StemDal rapporto di genere AlmaLaurea 2026 emerge un Ateneo con il 60,4% di laureate e studentesse provenienti da famiglie senza titolo universitario... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Passerella Mediterranea - donne NON pupe presenta a Milano il programma dell'undicesima edizione; PASSERELLA MEDITERRANEA – DONNE NON PUPE: LA PUGLIA CHE SFILA A MILANO TRA IDENTITÀ, ARTIGIANATO E VISIONE; Martedì 28 aprile al Palazzo Reale l’XI edizione del progetto PASSERELLA MEDITERRANEA - DONNE NON PUPE; Passerella Mediterranea: a Manduria l’undicesima edizione tra moda, arte e wedding tourism. passerella mediterranea - donne non pupePresentato a Palazzo Reale il progetto culturale che valorizza le eccellenze pugliesipromuovendo il dialogo tra Milano e la Puglia ... milanotoday.it Passerella Mediterranea - donne NON pupe presenta a Milano il programma dell'undicesima edizioneL'evento annuale è una piattaforma che mette in connessione cultura, territorio e artigianalità e crea una rete di relazioni che generano valore ... elle.com Passerella Onigo sul Sile. - facebook.com facebook