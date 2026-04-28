Parto in aereo a 10.000 metri | Brielle nasce pochi minuti prima dell’atterraggio sul volo Delta
Venerdì sera, su un volo Delta diretto a Portland, in Oregon, una donna ha partorito una bambina a circa 10.000 metri di altezza, pochi minuti prima dell’atterraggio. La nascita è avvenuta a bordo dell’aereo, che stava per toccare terra. Non ci sono state complicazioni durante il parto. Le autorità e il personale di bordo hanno assistito la donna e il neonato fino all’atterraggio.
Venerdì sera su un volo Delta diretto a Portland, in Oregon, è successo l’imprevedibile: una passeggera ha dato alla luce una bambina mentre l’aereo stava per atterrare. Tutto grazie a due paramediche che hanno trasformato la cabina in una sala parto di emergenza, arrivando ad usare le stringhe delle scarpe come lacci emostatici.🔗 Leggi su Fanpage.it
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