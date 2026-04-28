parti sociali buone solo a criticare

Le parti sociali accusano l’esecutivo di non aver fatto abbastanza per migliorare le condizioni salariali, mentre il governo ha registrato un aumento dell’occupazione e ha portato a un incremento degli stipendi nella pubblica amministrazione. Confindustria e i sindacati continuano a criticare le scelte politiche, senza comunque mettere in discussione i risultati raggiunti nel settore pubblico. La discussione si concentra sulle differenze tra le critiche e i dati ufficiali.

Il decreto Lavoro sarà oggetto di confronto e di decisione nel Consiglio dei ministri. Secondo le prime indicazioni tra le priorità previste dal governo ci sarebbe la proroga degli incentivi dedicati a giovani, alle donne e alle Zone economiche speciali. Poi ci sarà un altro appuntamento importante, fissato per il giorno precedente al Primo Maggio, giovedì 30 aprile, che coincide anche con la scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Questa data potrebbe essere il momento cruciale per prendere alcune decisioni chiave: la proroga delle misure fiscali, il tanto atteso via libera al «Piano casa», la messa in atto di iniziative tese a...🔗 Leggi su Laverita.info

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