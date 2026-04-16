Park Ji Hoon | dal fronte ai fornelli il soldato con poteri magici

Park Ji Hoon sta per cambiare strada nel mondo dello spettacolo, passando da un passato legato all'esercito a un ruolo che combina abilità culinarie e un tocco di fantasy. La sua nuova avventura coinvolge un personaggio che unisce le competenze di un soldato a poteri magici, creando un mix insolito tra azione, magia e cucina. La sua presenza sul piccolo schermo suscita curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Park Ji Hoon si prepara a trasformare la sua carriera con un ruolo che fonde cucina, esercito e un elemento fantasy. Il nuovo teaser della serie The Legend Of Kitchen Soldier mostra l’attore nel ruolo di Kang Sung Jae, un soldato la cui vita subisce una svolta radicale a causa di una misteriosa finestra di obiettivi che appare improvvisamente davanti ai suoi occhi. La produzione, tratta da una nota web novel e dal relativo webtoon, porterà in onda il primo episodio l’11 maggio alle ore 20:50 KST. La metamorfosi culinaria di un soldato tra fatica e talento. Le immagini rilasciate delineano il percorso accidentato del protagonista. Prima di entrare in servizio militare, Kang Sung Jae ha affrontato una realtà fatta di duri lavori saltuari, tra la gestione delle casse nei minimarket e lo scarico di merci pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Park Ji Hoon: dal fronte ai fornelli, il soldato con poteri magici Notizie correlate Choi Hyun Wook e Park Ji-hoon: un’amicizia solida nata da Weak HeroLa complicità tra Choi Hyun Wook e Park Ji-hoon si conferma solida anche a distanza di anni, come dimostrato da una recente uscita pubblica. Le lettere dal fronte russo di un soldato italianoNell’ambito del progetto "Per non dimenticare", abbiamo intrapreso un viaggio nel tempo attraverso il libro "La torta di Santa Maria" che raccoglie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: È uscito il primo teaser trailer di WANNA ONE GO: Back To Base; Poster My Name. Park Ji-hoon: The eyes, the king and the manThe author is a culture columnist. After watching The King and the Man, I found myself wanting to visit Cheongnyeongpo in Yeongwol, Gangwon — the secluded riverside site where King Danjong was ... koreajoongangdaily.joins.com