Parcheggio di via Sbrilli | Ambientalisti parlate

L’attenzione sul parcheggio interrato di via Sbrilli torna a essere al centro del dibattito pubblico, con alcune associazioni ambientaliste che chiedono chiarimenti e un confronto più diretto con le autorità competenti. La questione riguarda le modalità di realizzazione e le eventuali implicazioni per l’ambiente e la viabilità nella zona. La discussione si è riaccesa in seguito a comunicazioni ufficiali e a dichiarazioni di rappresentanti delle parti coinvolte.

Si riaccende l’attenzione sul parcheggio interrato in Via Sbrilli. A riportare il dibattito all’attenzione pubblica è Vittorio Picchianti (FdI): "le forze ambientaliste di sinistra che hanno sostenuto questa amministrazione alle elezioni hanno sottovalutato l’impatto dell’opera: adesso non hanno nulla da dire di fronte a una scatola di cemento che sostituirà migliaia di metri cubi di terreno?". "Troviamo evidente come tanti cittadini, anche in questi giorni, stiano sentendo l’esigenza di prendere le distanze dalla costruzione di un’opera che nell’imminenza della partenza dei lavori appare sempre più dispendiosa e impattante per l’ambiente in cui nascerà – dice Picchianti –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggio di via Sbrilli: "Ambientalisti, parlate" Notizie correlate Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, gli ambientalisti: "Progetto fermo, si valorizzi l'area verde""Si apre qualche spiraglio contro la realizzazione di un parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto?". Leggi anche: Opere Pnrr, riapre via Sbrilli. Ma chiude via San Giovanni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Parcheggio di via Sbrilli, FdI attacca; Parcheggio di via Sbrilli: Ambientalisti, parlate; Parcheggio sotterraneo in via Sbrilli, riparte il dibattito; Fucecchio, cantiere fermo alle Scarelle di Sant’Antonio: i. Parcheggio interrato in via Sbrilli, FdI: Opera di dubbia utilità e impattanteTroviamo evidente come tanti cittadini, anche in questi giorni, stiano sentendo l’esigenza di prendere le distanze dalla costruzione di un’opera che ... gonews.it Altri fondi per il parcheggio di via SbrilliFUCECCHIOI soldi in più serviranno alla realizzazione dell’opera. Comune e Regione fanno chiarezza sugli ulteriori fondi per il progetto di via Sbrilli dopo che Forza Italia aveva chiesto ... lanazione.it Gli occupanti hanno fatto finta di fermarsi all’alt dei carabinieri in un parcheggio della zona industriale di Paullo ma poi si sono gettati fuori dal mezzo ancora in corsa e sono riusciti a fuggire. - facebook.com facebook Ciao, il parcheggio di Famagosta è al completo. Trovi questa informazione anche in coda al banner "Succede ora" nella nostra app. x.com