opere pnrr riapre via sbrilli ma chiude via san giovanni

Da lunedì 23 marzo, via Sbrilli nel centro storico verrà riaperta dopo i lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr, mentre via San Giovanni resterà chiusa. La riapertura di via Sbrilli segna il completamento di un cantiere importante in zona. L’amministrazione comunale ha comunicato la fine dei lavori e la ripresa del traffico su questa strada.

Un altro importante cantiere in centro storico è arrivato all’obiettivo. Da lunedì 23 marzo riaprirà via Sbrilli – annuncia l’amministrazione comunale – riqualificata grazie a fondi Pnrr. "Questo importante passaggio della riqualificazione del centro storico fucecchiese comporterà delle modifiche alla viabilità per il concomitante avvio di un altro cantiere (non legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza) – si legge in una nota della giunta guidata da Emma Donnini –. Nel dettaglio con la riapertura di via Sbrilli verrà infatti chiusa al traffico la vicinissima via San Giovanni, dove Acque Spa dovrà allestire un cantiere per la riparazione di una fognatura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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