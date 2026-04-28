Parata militare e banda dei marines | così Trump ha accolto Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca Non abbiamo alleato più stretto

Re Carlo e la regina Camilla sono stati accolti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti e dalla first lady. La cerimonia ha previsto una parata militare e l’esibizione della banda del corpo dei marines. Il presidente ha commentato che gli Stati Uniti non hanno alleato più stretto di quello con il Regno Unito. La visita si è svolta con queste manifestazioni ufficiali, senza altri dettagli pubblici sulle modalità di accoglienza.

Parata militare e banda del corpo dei marines: così Re Carlo e la regina Camilla sono stati accolti alla Casa Bianca dal presidente Usa Donald Trump e dalla first lady Melania. La cerimonia ha avuto inizio con un lieve ritardo, probabilmente per consentire che la pioggia leggera che stava cadendo su Washington si interrompesse, come previsto dai bollettini meteo. Re Carlo alla Casa Bianca, cerimonia senza precedenti. Una cerimonia di benvenuto ricca e complessa per il sovrano britannico, senza precedenti per una visita di Stato, con tanto degli onori militari degli Herald Trumpets dell'esercito americano, gli inni nazionali eseguiti dalla banda del corpo dei marines e la salva d'onore di 21 colpi di cannone, seguiti da una parata di circa 300 militari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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