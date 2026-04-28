Le indagini sul caso di Pamela Genini si fanno più approfondite, con nuovi dettagli sulla sua morte e sulla condizione del corpo. Si conosce che la donna è stata uccisa dal compagno e che, successivamente, il cadavere è stato oggetto di profanazione, con la testa che è stata tagliata. La polizia sta analizzando le prove raccolte e cercando di ricostruire le ultime ore della vittima.

Si intensificano le indagini sul caso di Pamela Genini, la donna uccisa dal compagno, mentre emergono nuovi elementi legati alla profanazione del cadavere. Al centro della scena investigativa, in questa fase, c’è l’ex fidanzato Francesco Dolci, che ha deciso di presentarsi spontaneamente in Procura a Bergamo. Leggi anche: Pamela Genini, colpo di scena nelle indagini: “Eccolo, è lui” La comparsa spontanea in Procura. Nella giornata di lunedì 27 aprile, Francesco Dolci, accompagnato dalla sua legale Eleonora Prandi, ha depositato una memoria difensiva contenente una serie di nomi di persone che avrebbero avuto rapporti con la vittima. Un passaggio ritenuto significativo dagli inquirenti, impegnati a ricostruire la rete di relazioni attorno a Pamela Genini.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pamela Genini, la notizia atroce sul cadavere: quando è stata tagliata la testa

Oltre il delitto, un’altra violenza: profanata la tomba di Pamela Genini. Si indaga su più persone

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