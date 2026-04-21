Palermo curtigghiara | da Porta Nuova a piazza della Vergogna tour alla scoperta dei pettegolezzi della città
Sabato 25 aprile alle 17, un tour per veri appassionati di storia svelerà i segreti di Palermo passeggiando lungo il suo centro storico. Si parte dalla monumentale Porta Nuova per raggiungere piazza della Vergogna, baricentro della città antica. Tra palazzi barocchi, giardini ricchi di palme.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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