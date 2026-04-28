Il PalaFaedo non parteciperà ai playoff, con un intervento previsto dal valore di un milione di euro. In alcune palestre, tra cui questa, vengono riscontrate carenze di misure regolamentari, come la lunghezza o la larghezza insufficienti per certi sport o categorie. Alcuni palazzetti dello sport risultano privi delle dimensioni richieste per discipline come volley, pallacanestro e calcio a cinque.

Palestre non idonee per determinati sport o determinate categorie, spesso per pochi metri di lunghezza o larghezza; palazzetti dello sport senza misure regolamentari per volley, pallacanestro e calcio a cinque. In provincia di Sondrio l’ultimo “scandalo“ riguarda il PalaFaedo di Morbegno, emerso nella sua gravità perché la formidabile formazione della Mgm 2000 di calcio a cinque ha centrato, per la prima volta nella sua storia, la qualificazione ai playoff di serie A2. La squadra, a causa delle ridotte dimensioni del campo, dovrà migrare a Rogeno (Lecco) perché in provincia non c’è un palazzetto idoneo per la categoria. "La palestra di via Faedo – dice il sindaco morbegnese Patrizio Del Nero – presenta diversi errori progettuali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - PalaFaedo senza playoff: "Intervento da un milione"

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