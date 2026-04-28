Dopo più di cinquant'anni dalla morte, Padre Pio continua a essere al centro di testimonianze e racconti. Recentemente, un uomo ha riferito di aver ricevuto da parte del santo un gesto di rifiuto, sentendosi allontanato con un “Vattene via, non ti conosco”. Tuttavia, dietro a quella frase si nascondeva un motivo che, secondo le fonti, avrebbe avuto una sua ragione particolare.

Padre Pio continua a stupire a distanza di oltre 50 anni dalla sua morte. Sono continue le testimonianze, come quella di quest’uomo che si sentì “rifiutato” dal Santo, ma c’era un valido motivo. Nonostante fosse andato fin lì apparentemente per un semplice saluto, quell’anima nascondeva un segreto che cercava di celare persino a Dio. Il suo cuore non era limpido, mancava di quella purezza necessaria per accostarsi al Mistero, e il Santo, con il suo carisma scrutava nei cuori, aveva visto oltre la maschera. Ecco cosa stava realmente accadendo. A distanza di decenni dalla sua nascita al Cielo, Padre Pio continua a scuotere le coscienze. Sono innumerevoli i figli spirituali e i pellegrini che ancora oggi si sentono toccati nel profondo dal suo spirito, raccontando incontri che hanno cambiato loro la vita.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Padre Pio: “Vattene via, non ti conosco” verso un uomo, ma c’era un motivo profondo

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