Padova allarme degrado allo scalo | dove finiscono i fondi sociali?

A Padova, lo scalo ferroviario presenta segni di degrado e la presenza di persone senza dimora. La consigliera locale ha segnalato la situazione, evidenziando le condizioni di abbandono e il numero di individui che si trovano nelle aree limitrofe alla stazione. La questione riguarda anche i fondi sociali destinati a interventi di tutela e recupero, di cui si chiede spiegazione sul loro utilizzo.

? Cosa sapere La consigliera Mosco segnala degrado e persone senza dimora presso lo scalo ferroviario di Padova.. L'opposizione chiede trasparenza sui fondi sociali stanziati per l'area di via Niccolò Tommaseo.. La presenza di uomini e donne che vivono in condizioni di estremo disagio presso lo scalo ferroviario di Padova ha spinto la consigliera regionale Mosco a lanciare un appello urgente per il decoro e la sicurezza della città. Il luogo, che ogni giorno accoglie il passaggio di migliaia di persone, sta mostrando un volto che non può più essere ignorato dai cittadini e dai visitatori che arrivano in questa importante città europea. Il volto invisibile dello scalo e le richieste di trasparenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, allarme degrado allo scalo: dove finiscono i fondi sociali? Notizie correlate Ospedale vaticano, soldi italiani, pazienti romani. Come i fondi pubblici finiscono allo "straniero" Bambino GesùL’ospedale pediatrico Bambino Gesù è percepito dai romani come un simbolo di cura, un centro sanitario d’eccellenza, un riferimento per migliaia di... Grave stato di degrado in via Capestrano a Chieti ScaloGentile redazione, vorrei portare alla vostra attenzione il grave e ormai insostenibile stato di deterioramento di Via Capestrano a Chieti Scalo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Padova merita una stazione sicura, decorosa e all’altezza del ruolo di grande città europea; Tendopoli in stazione, Fdi: Giordani si occupi degli ultimi; A Parigi allarme per il Museo di Storia Naturale, 'siamo in uno stato catastrofico'. «Padova merita una stazione sicura, decorosa e all’altezza del ruolo di grande città europea»Lo ha dichiarato il consigliere regionale leghista Eleonora Mosco che chiede all'amministrazione comunale di elencare gli investimenti effettuati fino ad ora alla luce dello stato di degrado nel quale ... padovaoggi.it A Padova Il laboratorio di ricerca guidato dal professor Rizzuto ha raggiunto risultati d’avanguardia: «Tutto questo richiede tecnologia, esperienza e macchine sofisticatissime per le analisi» - facebook.com facebook A Padova un'opera contro la violenza di genere sul muro della sede dell'Inps. Il murales, in accordo con l'ente, è stato realizzato dai ragazzi del liceo artistico Modigliani. Il linguaggio della street art per dare senso alla comunità. x.com