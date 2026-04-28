Otofarma cresce nel 2025 | ricavi in aumento e rete farmaceutica in forte espansione

Nel 2025, Otofarma ha registrato un aumento dei ricavi e ha ampliato significativamente la propria rete farmaceutica. La società, attiva nella produzione di apparecchi acustici e con più di 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care, ha diffuso dati finanziari consolidati pro-forma preliminari. Questi risultati non sono stati sottoposti a revisione contabile. La crescita si è manifestata sia in termini di fatturato sia nell’espansione della distribuzione attraverso il canale farmaceutico.

Otofarma, gruppo attivo nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico e con oltre 30 anni di esperienza nell’hearing care, ha comunicato alcuni dati finanziari consolidati pro-forma preliminari non sottoposti a revisione contabile. Nel corso del 2025 è stata avviata una prima fase di interventi orientati al miglioramento delle performance e della redditività, con un’attenzione particolare alla tutela della marginalità. Secondo il gruppo, queste azioni hanno già inciso in modo significativo sui risultati dell’esercizio e continueranno a produrre effetti anche nel 2026. Tra i driver di sviluppo figurano anche la commercializzazione di nuovi dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, avviata a gennaio, e l’attuazione progressiva del Piano di Convergenza “Otofarma 2.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Kimbo cresce nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e redditività in forte aumento Agos cresce nel 2025: utili e ricavi in aumentoConferma il suo percorso di sviluppo Agos - società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Otofarma, fatturato sale del 10% nel 2025; cresce network di farmacie; Otofarma rileva impianto a Corsico (Milano): punta a raddoppiare la produzione; Apparecchi acustici, Otofarma acquisisce nuovo stabilimento a Milano: investimento raddoppia la capacità produttiva; CS - OTOFARMA: PERFEZIONATO IL CLOSING PER IL NUOVO STABILIMENTO A MILANO. Otofarma, EBITDA Adjusted 2025 scende a 2,4 milioni di euro. Fatturato +10%il canale farmaceutico, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 16,5 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al 2024. La società spiega che nella seconda metà del 2025 è stata avviata una prima fas ... finanza.repubblica.it Otofarma, i dati preliminari del 2025Otofarma – azienda quotata all'Euronext Growth Milane e attiva nel settore dell’hearing care, nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico – ha ... soldionline.it , : ` ’ Otofarma completa il closing per un nuovo sito produttivo a Corsico: un investimento da 1,5 milioni di euro che punta a r facebook