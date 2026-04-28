Durante un’intervista rilasciata a Maracanà, Massimo Orlando ha commentato la partita tra Milan e Juventus, affermando che la squadra rossonera si comporta nello stesso modo da tutto l’anno. Ha inoltre riferito che i tifosi sono arrabbiati per l’andamento delle partite. La sua opinione si concentra sulla continuità delle prestazioni del Milan e sulle reazioni dei supporter.

La 34esima giornata di Serie A è oramai ben archiviata, ma ancora si parla del big match tra Milan e Juventus. Le due formazioni, che si sono affrontate domenica sera, hanno fatto discutere in molti. La partita ha lasciato a tutti l'amaro in bocca: invece di un match intenso e spumeggiante, ci siamo ritrovati a dover assistere ad una partita con ritmi molto bassi, poche azioni interessanti e nessuna rete. I commenti, spesso negativi, degli opinionisti ne sono la prova. A parlare è stato anche Massimo Orlando, ex calciatore di Serie A, ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio: Cosa aggiunge su Milan-Juventus? "Locatelli a me non è mai piaciuto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando: “Milan? E’ tutto l’anno che gioca così. I tifosi sono arrabbiati”

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Panoramica sull’argomento

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