Operazione San Gennaro | l’anima di Napoli in mostra tra fede e tradizione

Operazione San Gennaro è la nuova mostra fotografica che celebra il legame tra Napoli e il suo Santo Patrono. Un percorso visivo tra fede, miracoli e tradizioni secolari nel cuore della città. L'esposizione fotografica denominata Operazione San Gennaro rappresenta un tuffo profondo nelle radici spirituali e culturali della città, raccontando attraverso le immagini il legame indissolubile tra il popolo napoletano e il suo Santo Patrono. Visitare questa mostra significa immergersi in una narrazione visiva che esplora il miracolo, la devozione collettiva e il folklore, offrendo al pubblico una prospettiva inedita su un rito che da secoli definisce l'identità del territorio.🔗 Leggi su 2anews.it

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