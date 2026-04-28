Nove perquisizioni sono state eseguite in Italia nell'ambito dell'operazione Mad Hatter, che ha portato all'arresto di tre persone. L'indagine ha preso di mira una rete criminale coinvolta nella produzione e distribuzione di materiale pedopornografico attraverso strumenti online e sistemi di intelligenza artificiale. Le autorità hanno sequestrato computer e dispositivi elettronici, cercando di interrompere le attività illegali.

? Cosa sapere Nove perquisizioni in Italia e tre arresti colpiscono rete criminale per materiale pedopornografico online.. L'indagine Cncpo e FBI rivela l'uso di contenuti generati tramite intelligenza artificiale.. Nove perquisizioni simultanee in diverse città italiane e tre persone in manette segnano il bilancio dell’operazione Mad Hatter, l’offensiva della polizia contro la diffusione di materiale pedopornografico online che ha coinvolto anche l’uso di tecnologie avanzate. Il coordinamento dell’azione è stato garantito dalla Procura della di Roma, che ha permesso di colpire una rete criminale capace di distribuire contenuti di sfruttamento sessuale di minori, inclusi materiali generati tramite intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione Mad Hatter: colpita la rete che usa l’IA per i minori

Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions

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