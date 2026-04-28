Open bar - un musical originale

In un bar che diventa palcoscenico di vite e sentimenti si intrecciano storie di amore ricevuto, mancato, donato, sprecato. Tra battute, balli e note che scuotono il cuore, un gruppo di personaggi si incontra, si scontra e si racconta. A osservarli, uno scrittore in crisi, stanco di frasi da.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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