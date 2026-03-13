Ppen bar un musical originale

La compagnia teatrale La Mangrovia presenta il suo nuovo musical di cui ha curato testi, musiche e coreografie. Parole e idee nate dall’entusiasmo e dalla collaborazione di giovani che hanno trovato nel teatro un modo concreto per testimoniare la missione.In un bar che diventa palcoscenico di vite e sentimenti si intrecciano storie di amore ricevuto, mancato, donato, sprecato. Tra battute, balli e note che scuotono il cuore, un gruppo di personaggi si incontra, si scontra e si racconta. A osservarli, uno scrittore in crisi, stanco di frasi da cioccolatino, che trova in quelle vite vere l’ispirazione perduta.Open Bar è un viaggio musicale ironico, romantico e sorprendente, dove ogni tazzina di caffè svela qualcosa in più sull’amore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

