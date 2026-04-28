"Usciremo dal terreno di gioco entrando nella grande Storia, quella con la S maiuscola, quella che non si ferma davanti a un portone e nemmeno dentro a una porta, parlando di guerre e rivoluzioni, elezioni e cambi di governo". Comincia così il trailer di ‘Storia&Pallone - Oltre il novantesimo’, prima stagione del podcast di Matteo Mogardi, casolano, appassionato di calcio e storia, che abbiamo ospitato a febbraio, grazie al nostro insegnante Filippo Tassi. Parlando di fascismo, apartheid, boicottaggi, processo di integrazione europea, ha collegato una materia di studio a un hobby che ci accomuna tutti, lo sport, facendolo diventare uno specchio delle continue evoluzioni del ‘900.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre lo sport: una storia da raccontare: "Il mio podcast ‘made in Casola’"

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