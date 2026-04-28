oltre la forma
La mostra personale di Erika Berra, intitolata “Oltre la forma”, sarà visitabile fino al 6 maggio 2026 presso CHiAMaMilano. La rassegna si concentra sull’uso del colore come esperienza emotiva, presentando un percorso artistico che approfondisce questa tematica. La proroga permette ai visitatori di continuare ad esplorare le opere dell’artista, caratterizzate da un’attenzione particolare ai toni e alle sfumature cromatiche.
“Oltre la forma” prorogata fino al 6 maggio: il colore come esperienza emotiva nel percorso di Erika Berra “Oltre la forma”, mostra personale di Erika Berra, è stata prorogata fino al 6 maggio 2026 presso CHiAMaMilano. L’esposizione, organizzata da Associazione culturale InfinityArt e curata da.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Oltre la Forma
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