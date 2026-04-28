Oltre i modelli linguistici | la sfida di Silver per la superintelligenza

Un ricercatore ha costituito una nuova azienda a Londra dedicata allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e ha ricevuto un finanziamento iniziale di 1,1 miliardi di euro. La startup si focalizza su avanzamenti nel campo della superintelligenza e mira a superare i modelli linguistici attuali. La creazione e il finanziamento di questa realtà sono stati annunciati di recente, suscitando attenzione nel settore tecnologico.

? Cosa sapere David Silver fonda Ineffable Intelligence a Londra con un finanziamento seed da 1,1 miliardi.. La startup punta sul reinforcement learning per superare i limiti dei modelli linguistici attuali.. Dall’ufficio di Londra, Silver dichiara che l’attuale traiettoria dell’intelligenza artificiale è errata, puntando su Ineffable Intelligence per sviluppare superintelligenze basate sull’apprendimento per rinforzo invece che sui modelli linguistici esistenti. Il ricercatore che nel 2016 ha guidato il successo di AlphaGo, il programma di Google DeepMind capace di padroneggiare il gioco del Go superando la semplice imitazione, ha ora fondato una nuova realtà tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre i modelli linguistici: la sfida di Silver per la superintelligenza Notizie correlate La Nazionale Cantanti sfida al Morgagni il Team Silver 1974 nel segno del donoIl coraggio ha una data e un nome che la città di Forlì non ha mai dimenticato: 4 agosto 1974, Silver Sirotti. Baseball serie A Silver L’obiettivo è centrare i playoff. Goti, sarà l’anno della svolta? Subito sfida con la FiorentinaGiornata inaugurale del campionato di serie A Silver di baseball al Bosca Stadium per il Godo che affronta la Fiorentina, in una gara che si annuncia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il futuro degli LLM: ecco le nuove frontiere della ricerca; Cos'è Claude AI?; Diagnosi con l’Intelligenza Artificiale: luci e ombre; AI, i capitali raccolti nel primo trimestre superano l’intero 2025. Errori contagiosi tra i modelli come Chat-GptI sistemi di Intelligenza Artificiale come Chat-Gpt, i cosiddetti modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm), possono insegnare ad altri modelli simili errori e tratti indesiderati, che persistono ... ansa.it Studio: l'IA sbaglia oltre l'80% delle diagnosi iniziali dei pazientiSecondo un nuovo studio, i modelli linguistici di IA non forniscono una diagnosi precoce corretta in oltre l'80% dei casi, e non sono ancora sicuri per un uso clinico senza supervisione. it.euronews.com Nasce la prima polizza digitale per la tutela delle api Oltre 100 milioni di api protette grazie alla sinergia tra polizze innovative e tecnologie digitali sviluppate da Co.Di.Pr.A., Agriduemila Hub Innovation e Melixa... - facebook.com facebook Panchina #Sassuolo: conferma sul forte gradimento per #Abate (esclusiva di oltre un settimana fa) in caso di addio di #Grosso x.com