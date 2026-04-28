Olio extravergine alleato di sport e dieta può aiutare a bruciare i grassi se usato nel modo giusto

L'olio extravergine di oliva viene spesso associato alle diete sane e all'attività fisica. Secondo studi recenti, se consumato nel modo giusto, può aiutare a supportare il metabolismo, favorire il recupero muscolare e contribuire alla gestione dell'energia durante gli allenamenti. Questo prodotto si conferma così come un elemento utile per chi pratica sport e cerca di controllare il peso corporeo.

L’olio extravergine di oliva si conferma un alleato strategico non solo per la prevenzione, ma anche per l’attività sportiva e i percorsi di controllo del peso: se utilizzato correttamente, può contribuire a migliorare metabolismo, recupero muscolare e gestione dell’energia.È quanto emerge.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Cous cous buonissimo ceci e zuicchine! 250 g cous cous 200 g ceci secchi 3 zucchine 2 spicchi aglio 4 cucchiai olio extravergine d’oliva qualche foglia di basilico q.b. sale e pepe facebook