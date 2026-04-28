L'Olimpia Teodora si trova ad affrontare una fase complessa, con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari per partecipare al campionato di Serie A3. La squadra, che vanta una storia lunga 61 anni, si è affermata come la più titolata d’Italia, con successi principalmente negli anni Ottanta. Ora, la società è impegnata a trovare le risorse per mantenere la propria presenza nel massimo campionato regionale.

L’Olimpia Teodora si affaccia a uno degli snodi più difficili di una storia che conta ormai 61 anni di età, divenendo la squadra più titolata d’Italia, in forza di trionfi ormai impolverati, collocati soprattutto negli anni Ottanta. La gestione del presidente Giuseppe Poggi, supportato dai contributi di poche, piccole aziende locali sembra giunta al capolinea. Dopo gli scricchiolii della passata stagione, la difficile situazione economica della società si è conclamata quest’anno, lasciando la squadra e altri fornitori con una situazione creditoria importante. La promozione in serie A3 ha tolto dal mazzo la possibilità di monetizzare il titolo e chiudere l’attività o riposizionarsi in una categoria minore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpia Teodora, ora arriva il difficile. Caccia ai fondi per disputare l’A3

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