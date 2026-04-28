Olbia schiaffeggiata e sfruttata | a processo l’uomo che la controllava

Un uomo di 39 anni, residente a Olbia, si trova a processo a Cagliari il 26 giugno. Attualmente è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso violenze e sfruttamenti nei confronti di una minorenne. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, e il procedimento giudiziario si concentrerà sulle accuse mosse contro di lui. La sua posizione sarà esaminata nel corso dell’udienza prevista per quella data.

? Cosa sapere Processo a Cagliari il 26 giugno per un uomo di 39 anni di Olbia.. L'imputato è ai domiciliari per violenze e sfruttamento ai danni di una minorenne.. Il 26 giugno a Cagliari si aprirà il processo contro un uomo di 39 anni, originario della Dominicana e residente a Olbia, accusato di aver condotto una serie di abusi e sfruttamento ai danni di una ragazza allora minorenne. Le indagini condotte dalla squadra anticrimine del commissariato di Olbia hanno portato alla chiusura del caso con la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, culminando oggi con l’applicazione delle misure cautelari domiciliari per l’imputato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, schiaffeggiata e sfruttata: a processo l’uomo che la controllava Notizie correlate Gallarate: Aggressione in ospedale, arrestato uomo che violentava e controllava la compagna ferita.Un uomo è stato arrestato a Gallarate, in provincia di Varese, con l'accusa di aver aggredito violentemente la propria compagna lo scorso 4 febbraio. Ascoli, condanna per maltrattamenti: uomo controllava e violentava moglie e figlia per oltre un anno.Un uomo di 41 anni è stato condannato dal tribunale di Ascoli Piceno a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni...