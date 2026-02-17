Ascoli condanna per maltrattamenti | uomo controllava e violentava moglie e figlia per oltre un anno

Un uomo di 41 anni di Ascoli ha ricevuto una condanna di due anni e quattro mesi di carcere dopo aver maltrattato e violento la moglie e la figlia per oltre un anno. La sua condotta ha incluso controlli ossessivi e aggressioni fisiche, che hanno terrorizzato le due donne della sua famiglia. La sentenza arriva dopo un’indagine durata mesi, durante la quale le vittime hanno raccontato le violenze subite.

Ascoli, due anni e quattro mesi per un uomo che terrorizzava moglie e figlia. Un uomo di 41 anni è stato condannato dal tribunale di Ascoli Piceno a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie e della figlia. I fatti, emersi da un’indagine durata diversi mesi, hanno rivelato un quadro di controllo ossessivo, violenza verbale e fisica protrattasi tra dicembre 2021 e maggio 2022. Un regime di controllo e prevaricazione. La vicenda ha portato alla luce un sistema di controllo soffocante esercitato dall’uomo sulla moglie. Non si trattava solo di limitazioni alla libertà personale, ma di una vera e propria imposizione del suo volere su ogni aspetto della vita della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo della Valsugana è stato arrestato a Trento con l'accusa di aver maltrattato e vessato la moglie e la figlia per diversi anni.

Un uomo è stato arrestato a Gallarate dopo aver violentato e aggredito la propria compagna in ospedale.

