Due ragazzi sono stati arrestati a Perugia con l’accusa di aver tentato di vendere droga a un carabiniere in borghese vicino alla stazione. L’episodio si è verificato il 28 aprile 2026 e, secondo quanto si è appreso, i giovani hanno avvicinato l’agente offrendo sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno portato a termine l’arresto e sequestrato la droga trovata durante la perquisizione.

Perugia, 28 aprile 2026 – Avrebbero provato a vendere droga a un carabiniere in borghese nella zona della stazione di Perugia. Lo stupefacente era nascosto nell’erba alta di un’aiuola. Un totale di quindici grammi di hashish che i militari dell’Arma hanno sequestrato attestando due ragazzi tunisini, accusati di detenzione ai fini di spaccio. L’arresto si è verificato nella zona della stazione ferroviaria, nel quartiere di Fontivegge. Un quartiere - già “zona rossa” l’anno scroso - dove il fenomeno dello spaccio è particolarmente diffuso e sul quale, dí conseguenza, l’attenzione delle forze dell’ordine è particolarmente alta con una presenza costante con la possibilità di organizzare servizi di controllo specifici e operazioni anche con uomini in borghese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Offrono droga al carabiniere, due ragazzi arrestati per spaccio

Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

Notizie correlate

Scoperto fortino della droga a Catania, due ragazzi arrestati: così avevano "brandizzato" lo spaccioDue giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo che la Polizia di Stato ha scoperto un vero e...

Spaccio di droga tra Borgomanero e Fontaneto: arrestati dai carabinieri due ventenniDue giovani arrestati per spaccio di droga tra i comuni di Borgomanero e Fontaneto d'Agogna.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Offrono droga al carabiniere, due ragazzi arrestati per spaccio; Si offrono di aiutare un uomo con disabilità motorie, poi lo derubano e scappano: coppia denunciata.

Offrono droga al carabiniere, due ragazzi arrestati per spaccioNei guai due tunisini nella zona della stazione, nel quartiere di Fontivegge. Lo stupefacente era nascosto nell’erba alta, sequestrati anche soldi e cellulari ... lanazione.it