Odi et amo | Arcigay Avellino pubblica i commenti omofobi ricevuti online
Un'associazione locale ha reso pubblici alcuni commenti omofobi ricevuti online, evidenziando gli insulti e le dichiarazioni offensive rivolte a persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. Tra i commenti, spicca un messaggio scritto da un utente con nome, cognome e foto del profilo visibili, che afferma che in epoche passate le persone gay “si dovevano nascondere” durante il periodo fascista.
Eccoli. Sono lì, nei commenti. Non si nascondono. Non hanno più bisogno di farlo.Un uomo — nome e cognome in bella mostra, foto del profilo, tutto in ordine — scrive pubblicamente che ai tempi dei fascisti "questi schifosi si dovevano nascondere". Lo scrive. Lo pubblica. Lo lascia lì. E qualcuno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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