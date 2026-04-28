Odi et amo | Arcigay Avellino pubblica i commenti omofobi ricevuti online

Un'associazione locale ha reso pubblici alcuni commenti omofobi ricevuti online, evidenziando gli insulti e le dichiarazioni offensive rivolte a persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. Tra i commenti, spicca un messaggio scritto da un utente con nome, cognome e foto del profilo visibili, che afferma che in epoche passate le persone gay “si dovevano nascondere” durante il periodo fascista.