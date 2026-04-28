Dal 26 giugno 2026, PKP Intercity ha annunciato il potenziamento dell'Adriatic Express, collegando Varsavia a Fiume attraverso una nuova tratta via Lubiana. La modifica permette di ridurre il tempo di viaggio verso Trieste a circa 18 ore, offrendo un collegamento più rapido tra l’Est e le destinazioni sulla costa adriatica. La novità coinvolge un cambiamento nel percorso e nel servizio, con l’obiettivo di migliorare le connessioni ferroviarie nella regione.

? Cosa sapere PKP Intercity potenzia l'Adriatic Express da Varsavia a Fiume dal 26 giugno 2026.. Il nuovo collegamento via Lubiana riduce il viaggio verso Trieste a circa 18 ore.. Dal 26 giugno fino a settembre 2026, l’operatore polacco PKP Intercity potenzierà il collegamento ferroviario Adriatic Express, collegando Varsavia a Fiume con una nuova estensione verso la costa slovena e l’Italia. Il successo riscontrato lo scorso anno ha spinto l’operatore ferroviario polacco a rinnovare e ampliare la propria offerta stagionale. Il viaggio che parte dalla capitale polacca si snoderà attraverso diverse capitali europee e nodi strategici, toccando Vienna e la Ceca, con fermate previste a Bohumín e Ostrava.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo treno dall’Est: l’Adriatico si raggiunge più velocemente

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