Nuovi alberi in viale Varese a Como Patelli | Intervento modello per il verde urbano

Lungo Viale Varese a Como è in corso un intervento di riforestazione che coinvolge nuovi alberi nel rispetto delle norme tecniche e delle pratiche agronomiche. L’intervento mira a valorizzare il patrimonio arboreo del viale, con un’attenzione specifica alla qualità delle piante e alla corretta integrazione nel contesto urbano. La realizzazione si distingue per l’uso di tecniche che garantiscono la stabilità e la crescita delle nuove essenze.

A Como, lungo Viale Varese, prende forma un intervento sul patrimonio arboreo che si distingue per qualità tecnica e attenzione agronomica. Nella giornata di oggi sono state messe a dimora quattro nuove piante – tre aceri e una betulla – in sostituzione di alberature mancanti o morte.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Verde urbano, oltre 240 nuovi alberi in arrivo in cittàPiantumazioni di nuovi alberi avviate dal mese di febbraio dal Comune di Pisa su tutto il territorio comunale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuovi alberi in viale Varese a Como, Patelli: Intervento modello per il verde urbano; In via Cimabue 'Gli alberi del futuro', i bimbi immaginano il giardino fra 20 anni e partecipano alle operazioni di piantumazione; Nuovi alberi tra i villini e la riqualificazione del parco. Rinasce il verde di Città Giardino; Como, in viale Varese si piantano nuovi alberi in sostituzione di quelli danneggiati: ieri messi i cartelli sbagliati..... Nuovi alberi in viale Varese a Como, Patelli: Intervento modello per il verde urbanoA Como, lungo Viale Varese, prende forma un intervento sul patrimonio arboreo che si distingue per qualità tecnica e attenzione agronomica. Nella giornata di oggi sono state messe a dimora quattro ... quicomo.it Como, in viale Varese si piantano nuovi alberi in sostituzione di quelli danneggiati: ieri messi i cartelli sbagliati…..Chiarito tutto in mattinata: gli operai si sono presentati con aceri ed una betulla per rimpiazzare gli esemplari danneggiati e rimossi. Ieri qualcuno ha pensato il contrario ... ciaocomo.it Forestazione urbana a #Cagliari 12mila nuovi #alberi in arrivo tra Monte Urpinu e San Michele #CagliariNews #Cagliari - facebook.com facebook Venerdì 24 aprile alle 10.30 si piantano nuovi alberi nelle aree colpite dalla tempesta Vaia del 2018: coinvolti scuole e famiglie. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Eventi x.com