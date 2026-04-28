Volkswagen ha presentato la nuova T-Roc del 2026, un modello che misura 4,37 metri di lunghezza e ha un passo di 2,63 metri. La vettura si distingue per un design aggiornato e un interno con più spazio a disposizione. Sono state illustrate le principali caratteristiche estetiche e le dimensioni del veicolo, senza ulteriori dettagli tecnici o commenti sul mercato.

? Cosa sapere Volkswagen presenta la nuova T-Roc 2026 con lunghezza di 4,37 metri e passo di 2,63 metri.. L'aumento delle dimensioni mira a offrire maggiore spazio interno e abitabilità rispetto al modello 2017.. La nuova Volkswagen T-Roc 2026 si presenta con dimensioni aumentate e una struttura più matura, offrendo un passo di 2,63 metri che segna un distacco netto rispetto alla versione lanciata nel 2017. Il SUV teutonico cresce in ogni dimensione, raggiungendo una lunghezza di 4,37 cm, con l’obiettivo di consolidare il successo ottenuto dalla prima generazione attraverso un design evoluto e contenuti tecnici rinnovati. L’evoluzione dimensionale e l’impatto sulla vivibilità quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova VW T-Roc 2026: più spazio e design evoluto, ecco le novità

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