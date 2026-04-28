Nuova Opel Calibra 2026 | restomod della coupè che farebbe sognare

Una nuova versione della Opel Calibra, prevista per il 2026, si presenta come un restomod della storica coupè degli anni ’90, con linee aggiornate e stile rinnovato. La vettura mantiene alcuni tratti distintivi del passato, integrando elementi di design moderni e tecnologie avanzate. La casa automobilistica ha annunciato dettagli sulla carrozzeria e sugli interni, senza rilasciare ancora immagini ufficiali o specifiche tecniche complete.

Ecco una descrizione dettagliata della nuova Opel Calibra, come potrebbe essere se ritornasse con linea moderna, ispirandosi alla coupè degli anni ’90. Design Esterno: L’Eredità dell’Aerodinamica. La nuova Calibra mantiene la sua celebre silhouette da coupé pura, ma aggiornata con il linguaggio stilistico contemporaneo di Opel. Il Frontale “Vizor”: Presenta l’iconica mascherina nera lucida che integra perfettamente i fari a LED sottili e il logo centrale, conferendo un aspetto tecnologico e affilato. Fari sottilissimi full LED “blade style” cofano più scolpito ma senza perdere il muso basso originale. Profilo Filante: La linea del tetto è bassa e arcuata, con un montante posteriore estremamente inclinato che richiama il record di aerodinamicità del modello originale.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Opel Calibra 2026: restomod della coupè che farebbe sognare Notizie correlate Nuova Fiat Fastback 2026: foto ed info del suv coupèEcco tutto quello che si sa sulla nuova Fiat Fastback, il nuovo SUV-coupé compatto di Fiat che dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2026 e i...