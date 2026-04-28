Norimberga | la Steelbook 4K UHD per celebrare il trionfo di vendite homevideo

Il nuovo film con Russell Crowe è stato recentemente pubblicato in versione Steelbook 4K UHD e ha riscosso subito grande successo, raggiungendo la prima posizione nelle classifiche di vendita di homevideo. La versione speciale ha attirato l’attenzione dei collezionisti e degli appassionati, contribuendo a un incremento nelle vendite complessive del film. La distribuzione del prodotto è avvenuta in tutto il territorio nazionale, con una pronta disponibilità nei negozi e online.

Appena uscito, il film con uno strepitoso Russell Crowe è subito balzato in vetta alle classifiche di vendita homevideo. Abbiamo analizzato l'edizione più prestigiosa, la steelbook 4K UHD. Un grande cast per raccontare uno dei momenti più cruciali della storia contemporanea, ovvero i processi contro i principali gerarchi nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Norimberga, diretto da James Vanderbilt e con tre interpreti del calibro di Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon, riesce ad appassionare come un thriller concentrandosi sul periodo in cui il Tribunale Militare Internazionale sta organizzando il processo per crimini contro l'umanità a carico dei gerarchi nazisti imprigionati.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Norimberga: la Steelbook 4K UHD per celebrare il trionfo di vendite homevideo Notizie correlate The Running Man in 4K UHD: steelbook e tanti extra per l'adattamento più fedele a Stephen KingIl nuovo adattamento diretto da Edgar Wright del romanzo di Stephen King "L'uomo in fuga", grazie a Plaion è arrivato anche in una bella steelbook... Black Phone 2: una steelbook tra la cupa nitidezza del 4K UHD e la grana del Super 8Il sequel del film del 2022 è arrivato in homevideo grazie a Plaion con una bella steelbook e con il formato video top. Aggiornamenti e contenuti dedicati Norimberga: la Steelbook 4K UHD per celebrare il trionfo di vendite homevideoAppena uscito, il film con uno strepitoso Russell Crowe è subito balzato in vetta alle classifiche di vendita homevideo. Abbiamo analizzato l'edizione più prestigiosa, la steelbook 4K UHD. movieplayer.it Super Mario Galaxy - Il Film Steelbook Edition è disponibile in preordine su AmazonTra le proposte di Amazon troviamo la Steelbook Edition di Super Mario Galaxy - Il Film, un'edizione perfetta per gli appassionati e i collezionisti. multiplayer.it