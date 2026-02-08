Black Phone 2 | una steelbook tra la cupa nitidezza del 4K UHD e la grana del Super 8

Il sequel del film del 2022 è arrivato in homevideo grazie a Plaion con una bella steelbook e con il formato video top. Inquietante anche l'audio, buoni gli extra. Ritorna il serial killer noto come il "Rapace", seppur dall'aldilà. In Black Phone 2, sequel del primo film del 2022 sempre diretto da Scott Derrickson, si riprende le fila della storia diversi anni dopo gli eventi occorsi nel primo capitolo, nel quale il temibile killer era stato appunto ucciso. Ma la sua forza spettrale torna in cerca di vendetta per tormentare l'ormai adolescente Finney, che lotta ancora contro le conseguenze del trauma che ha subito, e sua sorella Gwen, che ha delle visioni e comincia nuovamente a ricevere telefonate dal misterioso telefono nero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Black Phone 2 4K - Recensione edizione 4K steelbook Master nativo 4K, Dolby Digital Plus 7.1 italiano, 40' minuti di extra + commento del regista Con Black Phone 2, Scott Derrickson e Robert Cargill scelgono una strada poco prevedibile per un seguito: non facebook