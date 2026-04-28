Non solo Dna la scoperta choc sugli spermatozoi | che cosa può cambiare

Recenti studi hanno rivelato che gli spermatozoi non sono solo portatori di DNA, ma possiedono caratteristiche che potrebbero influenzare vari aspetti della fertilità e dello sviluppo embrionale. Finora considerati principalmente come messaggeri genetici, si stanno approfondendo le loro funzioni e caratteristiche biologiche, con implicazioni potenzialmente significative per la medicina riproduttiva e la ricerca scientifica. La scoperta apre nuove domande sulla complessità di queste cellule e sul loro ruolo oltre la semplice consegna del patrimonio genetico.

Pensiamo allo spermatozoo come a un semplice “messaggero” del DNA paterno, una cellula essenziale ma piuttosto minimalista: arriva all’ovulo, consegna il patrimonio genetico e il resto dello sviluppo è affidato esclusivamente alla madre. Ma questa immagine potrebbe essere troppo riduttiva.Una nuova ricerca condotta sui topi suggerisce infatti che lo spermatozoo non trasporta solo DNA, ma anche una serie di informazioni molecolari aggiuntive che potrebbero influenzare lo sviluppo dell’embrione fin dalle primissime fasi. Come riporta la rivista Science, durante il processo di maturazione nell’epididimo – il tubo in cui gli spermatozoi completano il loro sviluppo dopo i testicoli, queste cellule acquisirebbero molecole di RNA messaggero a lunghezza intera (mRNA), cioè “istruzioni genetiche” che servono a produrre proteine.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¿Por qué tenemos distintos colores de piel Notizie correlate “Il loro cuore può convivere con lesioni cardiache letali per la specie umana”: dagli squali della Groenlandia una scoperta che può cambiare lo studio dell’invecchiamento umanoUn cuore segnato dalle cicatrici del tempo che, invece di cedere, continua a battere per secoli. Leggi anche: Tram deragliato, la scoperta sull’autista che potrebbe cambiare tutto: cosa succede Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Clamorosa scoperta: ricostruito il Dna dei Neanderthal più antichi d’Europa; Sindrome di Rett, nuova scoperta apre terapie geniche più sicure; Il gene non è tossico come credevamo: la scoperta italiana che sblocca la ricerca sulla sindrome di Rett; Come un batterio trovato sul dente di una mummia boliviana sta riscrivendo la storia della scarlattina (e non solo). Molecole simili al DNA su Marte, la scoperta di CuriosityIl rover Curiosity della Nasa, attivo su Marte dal 2012, ha individuato molecole mai osservate prima sul Pianeta ... blitzquotidiano.it Giornata Mondiale del DNA 2026: per commemorare la scoperta di Watson e Crick oltre al Progetto Genoma UmanoScopri la Giornata Mondiale del DNA 2026: eventi e celebrazioni per commemorare la scoperta della struttura del DNA. microbiologiaitalia.it Corriere della Sera. . Il responso di un test del Dna, arrivato nell’aprile del 2025, ha trasformato sette anni di lotta contro il cancro nel racconto di un incredibile errore sanitario. Per una donna padovana di 51 anni, quella che credeva essere la cronaca di una g - facebook.com facebook Scoperta inaspettatamente un'inedita via di sintesi del DNA x.com