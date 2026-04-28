Nissan Terrano il grande ritorno in Cina come ibrido plug-in

La casa automobilistica giapponese ha presentato in Cina una versione rinnovata del suo storico modello, il Nissan Terrano, questa volta come versione ibrida plug-in. La vettura viene proposta come un nuovo concept e al momento si prevede che la produzione sarà limitata al mercato cinese. La presentazione è avvenuta recentemente, segnando il ritorno di questo modello nel paese asiatico.

Al Salone dell'auto di Pechino 2026, aperto al pubblico dal 24 aprile al 3 maggio, Nissan ha deciso di riportare in auge un suo storico modello: lo Sport Utility Vehicle Terrano. Il nome, sostituito da Pathfinder a partire dal 2005, è pronto così a ritornare sul mercato con a bordo tutta la più recente tecnologia ibrida plug-in sviluppata dalla casa giapponese. Almeno all'inizio, è pensato solo per la Cina e altri paesi selezionati, non si sa ancora se arriverà o meno in Europa. Ad Auto China 2026, è stato quindi mostrato il concept del nuovo Terrano Phev (appunto plug-in hybrid), che va così ad anticipare il ritorno in serie dell'iconico modello del marchio, basato sull'eredità da fuoristrada di Nissan, pronto a rispondere alle esigenze di avventura all'aperto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nissan Terrano, il grande ritorno in Cina come ibrido plug-in Nissan Unveils Urban and Terrano Hybrid SUVs With Fast Launch Timeline Notizie correlate Byd Atto 2, arriva in Italia il Suv ibrido plug-in: come va, allestimenti e prezziPer Byd è arrivato il momento del lancio ufficiale in Italia della Atto 2 DM-i, il nuovo B-Suv ibrido plug-in della casa cinese. Jaecoo 8, la prova de Il Fatto.it – L’ibrido plug-in (e premium) da viaggioC’è un pensiero antico, scritto più di duemila anni fa da Laozi, padre del taoismo: “Un buon viaggiatore non lascia tracce”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo Nissan Terrano 2026: il Ritorno; La Nissan Terrano è tornata (ed è ibrida); La Nissan Terrano si prepara al ritorno: ma la vedremo in Europa?. A Pechino debutta la Terrano Concept, che anticipa il modello di serie previsto (almeno all'inizio) in CinaDov'eravamo rimasti con la Nissan Terrano? L'iconico fuoristrada giapponese è stato uno dei modelli più apprezzati della Casa in tutta Europa tra gli anni '90 e '00, prima che la produzione cessasse ... it.motor1.com Nissan Terrano PHEV: al Salone di Pechino 2026 debutta il nuovo concept elettrificatoA Auto China 2026, Nissan ha portato sotto i riflettori il Nissan Terrano PHEV, un concept che segna il ritorno di un nome molto conosciuto nella storia del marchio. Con modelli come questo Nissan ... motorionline.com Nissan Terrano torna come off-road plug-in: fino a 80 km in elettrico e oltre 400 CV - facebook.com facebook