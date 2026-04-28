Nicole Minetti torna sotto i riflettori con una vita caratterizzata da lusso, condivisa tra il rapporto con il compagno e la cura del figlio. Dopo un periodo di assenza dai media, il suo nome è di nuovo al centro dell’attenzione, suscitando curiosità su come abbia scelto di vivere gli ultimi anni. La sua presenza pubblica si è ridotta rispetto a un passato fatto di scandali, polemiche e copertine di gossip.

Che fine ha fatto Nicole Minetti? Per diverso tempo il suo nome ha fatto discutere, tra scandali, polemiche, gossip e politica. Da igienista dentale a consigliere regionale della Lombardia dal 2010 al 2012 per volontà di Silvio Berlusconi, poi coinvolta in due inchieste molto note: il Rubygate e Rimborsopoli. Un’ondata mediatica decisamente clamorosa che l’ha spinta ad un certo punto ad uscire dalla scena pubblica e a lasciare l’Italia. Ora è riapparsa perché alcune informazioni hanno spinto il Quirinale a chiedere chiarimenti al Ministero della Giustizia in merito alla sussistenza di circostanze diverse da quelle presentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicole Minetti oggi, la sua nuova vita (di lusso) tra compagno e figlio

Nicole Minetti cosa fa oggi Il suo patrimonio a quanto ammonta

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Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com

La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale #ANSA - facebook.com facebook