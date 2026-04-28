Netanyahu torna in tribunale dopo ‘pausa’ di 2 mesi per guerra

Il primo ministro israeliano si presenta nuovamente in tribunale dopo una pausa di due mesi, durante i quali si è concentrato sulla gestione delle questioni di sicurezza legate al conflitto in corso. Oggi sarà ascoltato nel procedimento giudiziario che lo vede imputato per frode e corruzione, una vicenda che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media internazionali.

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu torna oggi in tribunale per essere ascoltato nel processo a suo carico per frode e corruzione. Si tratta della prima testimonianza di Netanyahu dal 24 febbraio, dopo una 'pausa' di oltre due mesi dovuta alla guerra contro l'Iran, come ricorda il Times of Israel. Il premier israeliano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Conte, una pausa dopo: dal #conteout a "torna carico e vinciamo lo scudetto" Leggi anche: Ronaldo torna in forma con la Saudi Pro League dopo una breve pausa. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Netanyahu torna in tribunale dopo ‘pausa’ di 2 mesi per guerra; Ungheria, stop all’uscita dalla Corte penale internazionale: Magyar interviene sul mandato di arresto per Netanyahu; Netanyahu: L'arsenale di Hezbollah richiede altre azioni militari; Israele, Netanyahu in tribunale per difendersi dall'accusa di corruzione. Quattro anni dopo, Yair Lapid e Nafatli Bennett tornano assieme e lanciano la sfida al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in vista delle elezioni previste per il prossimo autunno. x.com Si torna a parlare di negoziati Iran-USA. Accordo solo se Trump si sgancia da Netanyahu. Altrimenti anche le armi nucleari diventano un'opzione Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/usa-iran-i-militari-israeliani-sono-per-laccordo-netanyahu-no-senza-in facebook