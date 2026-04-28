Netanyahu torna in tribunale dopo ‘pausa’ di 2 mesi per guerra

Da periodicodaily.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano si presenta nuovamente in tribunale dopo una pausa di due mesi, durante i quali si è concentrato sulla gestione delle questioni di sicurezza legate al conflitto in corso. Oggi sarà ascoltato nel procedimento giudiziario che lo vede imputato per frode e corruzione, una vicenda che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media internazionali.

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu torna oggi in tribunale per essere ascoltato nel processo a suo carico per frode e corruzione. Si tratta della prima testimonianza di Netanyahu dal 24 febbraio, dopo una 'pausa' di oltre due mesi dovuta alla guerra contro l'Iran, come ricorda il Times of Israel. Il premier israeliano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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